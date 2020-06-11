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Жизнь

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело после разлива нефтепродуктов

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности, сообщает СК России.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске, где еще 29 мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива, но местные власти это, якобы, скрывали.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, как именно его двое суток обманывали с масштабом ЧП.

Следком обвинил Ахметчина в «неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов».

«Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял», — рассказали в СК.

В том числе, по данным ведомства, глава не организовал координации между ведомствами, органами и должностными лицами.

Также не обеспечил контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее в «Гринписе» отметили, что ущерб только водным объектам может составить 6 млрд рублей.

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