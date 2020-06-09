Губернатор Усс рассказал, что его двое суток обманывали с масштабом ЧП в Норильске

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал интервью о ситуации в Норильске и поведал подробности информирования о ЧП, сообщает « Телеканал Енисей ».

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске, где еще 29 мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива, но местные власти это, якобы, скрывали.

Примечательно, что, как отмечает «Коммерсант», ни о каком многодневном скрытии катастрофы говорить нельзя — в Москве о ней узнали через полчаса, однако за основу взяли именно «легенду с незнанием».

В интервью Усс отметил, что в течение двух суток из Норильска приходили донесения, которые были «явной дезинформацией».

«Нельзя объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или его масштабы. Еще раз повторю очевидные вещи: в первом донесении указывалось о том, что речь идет о столкновении автомобиля с этой емкостью. Я был там на месте происшествия. Это в принципе невозможно. Дорога удалена от емкости минимум на 50 м, а между емкостью и дорогой находится большой бетонный ров. Кроме этого, между ними стоит мощный металлический забор», — подчеркнул губернатор.

Но еще более удивительным, по его словам, стало второе донесение — через сутки, когда все в Норильске уже знали о разливе топлива. Однако официально рассказали «о разгерметизации резервуара».

Усс отметил, что в донесении объемы розлива не уточнили — это могла быть и кружка, и ведро, и даже 10 тонн.

«Но самое важное заключается в следующем: в донесении черным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива не обнаружено, экологический ущерб отсутствует. Остается только развести руками. Возникает вопрос откуда такая потеря зрения и обоняния? Ничем иным как специальным умыслом на сокрытие масштабов произошедшего я это объяснить не могу», — упрекнул губернатор начальство Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК).

Также Усс рассказал, как получил первую правдивую информацию о реальных масштабах происшествия.

«Я в субботу поздним вечером получил видео на телефон: смотрю, там реки топлива, тут же позвонил вице-премьеру Цыкалову. Ему потребовалась целая ночь разных допросов с пристрастием, телефонных звонков для того, чтобы понять, что случилось. Утром во воскресенье была собрана комиссия, после чего через 10 минут был проинформирован Национальный центр управления кризисными ситуациями», — пояснил глава региона.

После разговора с Путиным на специальном совещании Усс срочно отправился в Норильск, где осмотрели поврежденный резервуар и облетел территорию разлива дизтоплива.

Стоит отметить, что, по данным «Гринпис», ущерб только водным объектам может составить 6 млрд рублей.