Красноярский губернатор после «втыка» от Путина срочно отправился в Норильск

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске, где еще 29 мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива, но местные власти это якобы скрывали.

Вместе с Уссом на место также прибыли глава МЧС России Евгений Зиничев и замгенпрокурора РФ Николай Шишкин.

«Для принятия на месте решения о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной утечкой дизельного топлива из резервуара Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК)», — разъяснили цель визита в правительстве края.

Визитеры уже осмотрели поврежденный резервуар НТЭК, из которого вытекло более 20 тыс. кубометров топлива.

Также в программе рабочей поездки — облет территории разлива дизтоплива и участие в общем совещании с представителями федеральных структур, компании, администрации города.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов. greenpeace.ru

Ранее Путин поручил правоохранительным органам проверить действия НТЭК по информированию органов власти и принятию мер, направленных на борьбу с утечкой топлива.

Между тем, как отмечает «Коммерсант», ни о каком многодневном скрытии катастрофы говорить нельзя — в Москве об этом узнали через полчаса.

По данным «Гринпис», ущерб только водным объектам может составить 6 млрд рублей.

Стоит отметить, что чиновники предложили сжечь разлившееся топливо, устроив большой костер.