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Политика

Мэра Новосибирска и президента Вьетнама наградили за «сохранение ценностей социализма»

Главу Новосибирска Анатолия Локтя наградили Ленинской премией 2020 года «за заслуги в сохранении и приумножении ценностей социализма», а также «за деятельность по защите социально-экономических и духовных достижений СССР», пишет «Тайга.инфо».

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

Кроме мэра Новосибирска среди награжденных присутствуют: президент Вьетнама Нгуен Фо Чонг, Георгий Крюков из компартии Украины и первый секретарь ЦК КП РСФСР в 1990—1991 годах Иван Полозков.

«К награде в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина Локтя представили за «настойчивое внедрение перспективных форм планирования и организации хозяйственной жизни, активное содействие передовой социальной практике, постоянную и эффективную поддержку науки, культуры, образования и здравоохранения, общественно-политическую деятельность по защите социально-экономических и духовных достижений СССР», — отметили в КПРФ.

Кроме того, Локоть получил награду за «укрепление Союзного государства Белоруссии и России».

Напомним, 21 апреля лидер КПРФ Анатолий Зюганов проведет Всесоюзное торжественное собрание к 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.

В сентябре 2019 года новосибирцы второй раз избрали Локтя мэром, за него проголосовали половина избирателей. В начале 2020 года в СМИ широко обсуждали его предложение закрепить в Конституции выборы глав в городах-миллионниках.

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