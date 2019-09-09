Новосибирцы второй раз избрали Анатолия Локтя мэром

Согласно предварительной информации, за лидера новосибирского обкома КПРФ проголосовали 50,25% избирателей, пришедших 8 сентября на пункты голосования.
Второй результат показал самовыдвиженец Сергей Бойко — 18,56%, третьим идет представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,35%.
На четвертом месте расположилась депутат горсовета Наталья Пинус (8,28%). Пятый результате у бывшего вице-мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина — 7,32% голосов.
Остальные кандидаты в мэры столицы Сибири набрали менее 1%.
Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск с 2014 года. До этого он был депутатом Госдумы от региона.