Мэр Новосибирска отказался от участия в губернаторских выборах

"Мы сегодня делаем совместное политическое заявление. Достигнуто соглашение по взаимодействию. Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра… Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова)",— цитирует его "РИА Новости".

Он отметил, что экономическое развитие Новосибирска и Новосибирской области важнее, чем личные политические достижения. Как заявил Локоть, он рассчитывает, что ответные шаги будут приняты руководством Новосибирской области на выборах мэра в следующем году, и назвал подобное соглашение беспрецедентным для страны событием.

Решение отказаться от участия в губернаторских выборах было принято по итогам визита Анатолия Локтя в Москву 5 июня и общения с руководством КПРФ.

"Сотрудники администрации президента провели работу в том числе внутри КПРФ среди людей, отвечающих за кадровые вопросы. Они проявили договороспособность",— заявил один из собеседников издания. Другой источник сообщил, что на следующий день после возвращения из Москвы Анатолий Локоть встретился с единороссом Андреем Травниковым, ставшим врио главы региона в октябре 2017 года, и сообщил, что не будет его соперником на выборах.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего губернатора Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся 9 сентября. Травников заявил о намерении участвовать в выборах и был включен в список для внутрипартийного голосования партии "Единая Россия".