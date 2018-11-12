Метод Сталина: Рогозин предложил сажать конструкторов в космический корабль во время испытаний

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил для проверки безопасности нового космического корабля «Федерация» помещать внутрь конструкторов во время испытаний, напомнив о методах сталинского режима, сообщает РБК . Глава космического ведомства предложил это «ноу-хау» на закрытом совещании в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Речь товарища Рогозина

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и сказали, что ее не пробьет ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая», — сказал Рогозин.

Он предложил записать в решение, что «мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения «нового космического корабля «Федерация».

Фрагмент видео появился 10 ноября, в день проведения закрытого совещания в РКК «Энергия» на канале «Кинохроника"​. Доступ к ролику открывается только по ссылке.

Комментарий пресс-службы

Это сообщение в пресс-службе «Роскосмоса» прокомментировали так: «Данный эпизод касался требований к разработчикам нового планируемого корабля для обеспечения полноценных, комплексных испытаний его систем».

Разговор Рогозина с разработчиками в госкорпорации (ГК) назвали «жестким, но конструктивным».

Что известно о корабле «Федерация»

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Их производит компания «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва». Их планируют выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Феникс».

Сравнение с аналогичными проектами иностранных производителей, показывало, что по ряду показателей корабли серии еще до момента производства уступали своим аналогам, но не в той части, которая касалась многозадачности, а именно полетам к Луне, к орбитальной станции, и астероидам.

6 августа 2015 в «Роскосмосе» сообщили, что запуск «Федерации» в беспилотном варианте планируется на 2021 год, а первый пилотируемый полет состоится в 2023 году.

2029 — высадка российских космонавтов на Луну (перенесена на 2031 год, по другим данным — на 2033−2034 годы).

ЧП

Система аварийного спасения (САС) смогла обеспечить удачное приземление экипажа космического корабля «Союз МС-10», потерпевшего крушение после запуска.

«Союз-ФГ» должен был доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Но уже на 118-й секунде полета произошла авария. Экипаж эвакуировался в спасательной капсуле.

Спускаемый аппарат «Союз ТМА-2». NASA , wikipedia.org.

Причиной катастрофы стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты, пишет bfm.ru. Из-за нее не открылась крышка сопла увода бокового блока от центрального, следует из выводов аварийной комиссии. Датчик, по версии экспертов, был деформирован при монтаже на космодроме Байконур. В комиссии не исключили, что такой же дефект может быть найден и на других ракетах.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация отказывается от эксплуатации ракеты «Союз-ФГ».

«В конце 2019 года завершается эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — заявил Рогозин.

Пистолет-пулемет Шпагина

ППШ — советский пистолет-пулемет, разработанный в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ. ППШ представляет собой автоматическое ручное огнестрельное оружие, предназначенное для ведения огня очередями и одиночными выстрелами.

Магазины пистолетов-пулеметов Шпагина и Судаева. DL24 , wikipedia.org

В послевоенный период ППШ в огромных количествах поставлялся в дружественные СССР страны, длительное время состоял на вооружении армий различных государств, использовался нерегулярными формированиями и на протяжении XX века применялся в вооружённых конфликтах по всему миру.

ППШ вооружались команды по охране особо важных объектов военизированной охраны Министерства путей сообщения СССР.