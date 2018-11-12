Рогозин заявил, что Россия из-за аварии отказывается от космической ракеты «Союз-ФГ»

Дмитрий Рогозин,
глава «Роскосмоса»:
В конце 2019 года завершается эксплуатация ракеты-носителя. — Прим. ред. «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а.
Напомним, что 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.
На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.