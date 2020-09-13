«Мы их погоним оттуда»: Зюганов не оценил идею переделки Мавзолея Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает откровенной провокацией идею конкурса на лучшую концепцию переделывания Мавзолея Ленина. Об этом он заявил в интервью изданию «Говорит Москва».

Ранее конкурс объявил Союз архитекторов России. Зюганов заявил, что эти действия можно расценивать как разжигание конфликта, а внутрь обещал никого не допустить.

«Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Те, кто такого рода предложения вносят — они по сути дела поджигают внутри страну. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов — уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда», — высказался лидер коммунистов.

Что за конкурс

Сообщалось, что Союз архитекторов России к фестивалю «Зодчество» объявил конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Ленина на Красной площади.

Конкурс не имеет отношения к политике, его цель — создать банк идей, подчеркивали организаторы.

«Нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — сказано в положении конкурса.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что должен быть похоронен на Красной площади рядом с Брежневым.