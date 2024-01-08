МИД РФ высмеял идею о создании армии Евросоюза

Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила Таяни сначала разобраться с другими, на ее взгляд, более насущными проблемами.

"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию? - пишет представительница МИД. - Да, совсем забыла. До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет".

Также Захарова заметила, что при создании новых вооруженных сил теряется смысл в поддержании войск НАТО.

"А за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?" - написала она.

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