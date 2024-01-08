8 января
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Политика

МИД РФ высмеял идею о создании армии Евросоюза

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла предложение главы МИД Италии Антонио Таяни создать миротворческие вооруженные силы Евросоюза.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила Таяни сначала разобраться с другими, на ее взгляд, более насущными проблемами.

"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию? - пишет представительница МИД. - Да, совсем забыла. До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет".

Также Захарова заметила, что при создании новых вооруженных сил теряется смысл в поддержании войск НАТО.

"А за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?" - написала она.

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