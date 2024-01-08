8 января
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Жизнь

Крупный ритейлер объяснил пропажу мяса птицы нелетной погодой

Компания X5 Group, управляющая "Пятерочкой" и "Перекрестком", рассказала о том, почему задерживаются поставки в некоторых российских регионах. Дело в сильных снегопадах или морозах.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

В первые дни нового года в нескольких российских регионах - в основном в европейской части России задерживались поставки продуктов, в основном - охлажденной птицы.

"По разным причинам, в том числе из-за сильнейших снегопадов", - отметили в X5 Group, эту цитату приводит ТАСС.

Сейчас компания работает над тем, чтобы в ближайшее время восстановить график поставок.

В конце декабря в Алтайском крае отчитались о том, что выросла реализация практически всей сельхозпродукции. Больше всего предприятия стали продавать семена масличных культур, а также мясо и птицу на убой.

Ранее тушки кур "приземлились" на трассе Барнаул-Алейск.

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