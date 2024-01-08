8 января
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Жизнь

Рэп-ветеран пропал во время пожара в собственном доме

Полиция, волонтеры и кинологи ищут рэпера Sir-J Сергея Булавинцева, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он пропал в подмосковье в конце декабря.

Рэпер Сергей Булавинцев.
Рэпер Сергей Булавинцев.
wikipedia.org

Сообщается, что музыкант выехал на электричке из города Видное в неизвестном направлении. Его местонахождение устанавливается.

Кроме того, в ночь на 30 декабря произошел пожар в доме Булавинцева. Mash передает, что исчезновение и возгорание случились в один и тот же день, а соседи накануне слышали скандал с участием артиста и неизвестного. Они предполагают, что рэпера могли убить, а дом поджечь, чтобы замести следы.

Сергей Булавинцев начал записывать хип-хоп в самом начале 1990-х. Состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, а также продюсировал треки групп Nonamerz и Ю.Г. Еще в 2005 году портал Rap.ru упомянул Sir-J как «рэп-ветерана», а также «одного из старейших отечественных рэперов и битмейкеров».

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