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Политика

МИД России заявил о прекращении сотрудничества с НАТО

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линии полностью прекращено. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Вашингтон, США.
Вашингтон, США.
www.americancities.ru

По словам Александра Грушко, уже были ситуации, когда отношения России и НАТО прерывались. Однако сегодняшний кризис — самый продолжительный.

«НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует», — заявил заместитель министра.

Дипломат сделал акцент на важности отношений Москвы и Вашингтона:

«…Мы понимаем — очень многое из того, что делается в альянсе, является производной от политики США. Изменятся отношения Россия-США, изменятся и отношения Россия-НАТО».

По словам замглавы МИД РФ, в альянсе не знают, как выйти из тупика в отношениях с Москвой.

Отношения России и НАТО

Россия и западный альянс периодически предпринимали попытки сближения. Например, в 1997 году они организовали Совместный постоянный совет «Россия-НАТО», а спустя 4 года в российской столице открылось Информационное бюро НАТО, в 2002-м — военное представительство, начал работу Совет Россия-НАТО.

Отношения между странами периодически осложняются. Расширение военно-политического блока НАТО на восток у России вызывает недоверие. Организация Североатлантического договора неоднократно применяла военную силу в решении международных конфликтов. Еще во время существования СССР был западный блок действовал жестко и иногда радикально — как в случае с бомбардировкой Югославии.

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