МИД России заявил о прекращении сотрудничества с НАТО

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линии полностью прекращено. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По словам Александра Грушко, уже были ситуации, когда отношения России и НАТО прерывались. Однако сегодняшний кризис — самый продолжительный.

«НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует», — заявил заместитель министра.

Дипломат сделал акцент на важности отношений Москвы и Вашингтона:

«…Мы понимаем — очень многое из того, что делается в альянсе, является производной от политики США. Изменятся отношения Россия-США, изменятся и отношения Россия-НАТО».

По словам замглавы МИД РФ, в альянсе не знают, как выйти из тупика в отношениях с Москвой.

Отношения России и НАТО

Россия и западный альянс периодически предпринимали попытки сближения. Например, в 1997 году они организовали Совместный постоянный совет «Россия-НАТО», а спустя 4 года в российской столице открылось Информационное бюро НАТО, в 2002-м — военное представительство, начал работу Совет Россия-НАТО.

Отношения между странами периодически осложняются. Расширение военно-политического блока НАТО на восток у России вызывает недоверие. Организация Североатлантического договора неоднократно применяла военную силу в решении международных конфликтов. Еще во время существования СССР был западный блок действовал жестко и иногда радикально — как в случае с бомбардировкой Югославии.