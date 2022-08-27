Миллион тонн зерна из Украины, цены за газ бьют рекорды, а Cola меняет род и станет «Добрым колой». Что еще произошло 26 августа

Огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25 воздушно-десантной бригады и 101 бригады территориальной обороны уничтожено более 50 бойцов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53 механизированной бригады и 93 механизированной бригады ВСУ оставили позиции и убыли из районов боевых действий.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и хранилище топлива. Также уничтожен радиолокатор наведения комплекса С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 2 взвода гаубиц Д-30, а также 2 взвода орудий «Гиацинт-Б».

Средствами ПВО за сутки сбиты 6 беспилотников. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У», шесть снарядов HIMARS и «Ольха».