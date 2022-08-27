Миллион тонн зерна из Украины, цены за газ бьют рекорды, а Cola меняет род и станет «Добрым колой». Что еще произошло 26 августа

Главное за 26 августа
Минобороны РФ, брифинг 26 августа
Огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25 воздушно-десантной бригады и 101 бригады территориальной обороны уничтожено более 50 бойцов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53 механизированной бригады и 93 механизированной бригады ВСУ оставили позиции и убыли из районов боевых действий.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и хранилище топлива. Также уничтожен радиолокатор наведения комплекса С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода РСЗО «Град», 2 взвода гаубиц Д-30, а также 2 взвода орудий «Гиацинт-Б».
Средствами ПВО за сутки сбиты 6 беспилотников. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У», шесть снарядов HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Все линии подачи электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории Украины выведены из строя в результате обстрелов ВСУ, поставки энергии не осуществляются, заявил член подконтрольной России администрации Запорожской Владимир Рогов.
- Эмманюэль Макрон сообщил, что страна получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. А глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поездка на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию экспертов на станции.
- С момента заключения зернового соглашения, которое позволяет вывозить с территории Украины сельхозпродукцию через порты Черноморск, Одесса и Южный, Киев экспортировал 1 млн тонн зерна.
- Переоборудование белорусских военных самолетов под возможность несения ядерного оружия завершено, заявил Александр Лукашенко.
Экономика, что с ней происходит
- Министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна не будет снижать цены на природный газ для Евросоюза, несмотря на энергетический кризис. Четверть поставок газа в Европу приходится на Норвегию.
- Нидерландский город Гаага попросил временно освободить его от исполнения антироссийских санкций Евросоюза, так как не успевает найти замену поставкам от Газпрома.
- Правительство Болгарии сообщило Газпрому о готовности возобновить переговоры о поставках российского газа.
- Цена газа в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.
- Чехия, председательствующая в ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики стран союза для обсуждения мер по урегулированию энергетической ситуации.
- Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрд, основной вклад в него вносят домохозяйства, сообщил Интерфакс со ссылкой на отчет BCS Global Markets.
- Выручка крупнейшего российского лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система») за первое полугодие выросла на 48% до 63,3 млрд руб. Как поясняют в компании, такую динамику обеспечило увеличение средних цен, а также эффекта от консолидации активов АО НЛХК и ООО «Интер Форест Рус»,
- Аэрофлот намерен в ближайшие годы расширить авиапарк за счет отечественных самолетов. Так в его планах купить 323 российских воздушных судна: Sukhoi Superjet — 73 штуки, МС-21 — 210 штук, Ту-214 — 40 штук.
- H&M, объявивший об уходе с российского рынка, оплатил почти на год вперед аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы, пишет «Коммерсантъ».
- Mercedes-Benz намерен продать свой завод в Подмосковье. Покупателем может стать дилер «Автодом».
- Автоваз начал продажи Niva Travel 2022. Покупателям будут доступны три комплектации автомобиля, стоимость в базовой версии составит от 797 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования.
- Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что власти работают над переводом на рынок страны 250 западных компаний, покинувших Россию.
- Михаил Мишустин сообщил, что переход на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС уже достиг 75%.
- В августе 2022 года производитель чая и сахарозаменителей Milford — немецкая Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG — вышла из российского бизнеса. Владельцем 100% дочернего предприятия холдинга, ООО «Милфорд», стал его гендиректор Илья Блинов.
Политика: встречи и обсуждения
- Отказ Украины от вступления в НАТО не является достаточным условием для прекращения военной операции, для этого нужен в том числе договор о гарантиях безопасности России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу LCI.
- Александр Лукашенко прокомментировал недавнее высказывание Олафа Шольца, что Владимир Путин в ходе приватных разговоров с ним ставил под сомнение суверенитет Украины и Белоруссии и транслировал «совершенно абсурдные» идеи незадолго до начала военной операции. Президент Белоруссии назвал канцлера Германии, а также президента Франции «пацаньем, ничего не понимающим в политике».
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, так как это может спровоцировать эскалацию конфликта. По его словам, в этом вопросе Германия ориентируется на союзников.
Реакции: люди, сообщества
- Ряд членов СДПГ выступили против поставок вооружений Украине, они призвали к скорейшему прекращению огня, пишет Der Spiegel.
- Режиссер Никита Михалков заявил, что не считает нужным выпускать в прокат фильмы, в которых снимались артисты, уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине. При этом он призвал не путать с эмигрантами 20-х годов прошлого века, так как они были выгнаны из страны, они «не бросали родину, они не приняли власть и в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру».
- С 24 февраля по 22 августа в Евросоюз въехали 998 085 человек с российским паспортом, сообщило агентство DPA.
Информация, которую вы могли пропустить
- На подконтрольной России части Харьковской области начали выдавать автомобильные номера с цифровым кодом «188», сообщило МВД России. Ранее автомобильные номера российского образца начали выдавать еще в двух регионах: Херсонская область — код «184», Запорожская область — «185″.
- Суд в Екатеринбурге избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Политику запретили посещать общественные места, а также пользоваться интернетом и средствами связи.
- Coca-Cola HBC будет продавать в РФ напиток под брендом „Добрый кола“, а подразделение компании в РФ переименовано в Multon Partners.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,09₽
- EUR 59,88₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 25 августа: „Искандером“ по резервам, в Киеве больше не будет „советских“ улиц, а Шевчук обжаловал штраф».