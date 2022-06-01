1 июня
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Политика

Минфин США признался, что недооценил влияние инфляции в стране

Министр финансов США Джаннет Йеллен признала, что неверно оценила влияние инфляции на экономику страны, пишет ТАСС.

Американский флаг
Американский флаг
СС0

Во время интервью телеканалу CNN министру напомнили ее слова о том, что инфляция представляет собой «малый риск». Йеллен сама же опровергла их.

«Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция», — заявила она.

По ее словам, существовали непредвиденные и большие удары для экономики, от которых выросли цены на энергию и продукты, появились проблемы в логистике, что плохо повлияло на американскую экономику.

«На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — добавила Йеллен.

По подсчетам Минтруда США, инфляция в стране в марте достигла 40-летнего максимума — 8,5%. В конце апреля Минторг США опубликовал данные, согласно которым ВВП страны в первом квартале текущего года снизился на 1,4% в годовом исчислении.

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