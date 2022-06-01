Минфин США признался, что недооценил влияние инфляции в стране

Во время интервью телеканалу CNN министру напомнили ее слова о том, что инфляция представляет собой «малый риск». Йеллен сама же опровергла их.

«Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция», — заявила она.

По ее словам, существовали непредвиденные и большие удары для экономики, от которых выросли цены на энергию и продукты, появились проблемы в логистике, что плохо повлияло на американскую экономику.

«На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — добавила Йеллен.

По подсчетам Минтруда США, инфляция в стране в марте достигла 40-летнего максимума — 8,5%. В конце апреля Минторг США опубликовал данные, согласно которым ВВП страны в первом квартале текущего года снизился на 1,4% в годовом исчислении.