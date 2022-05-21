Пентагон опроверг наличие планов США по уничтожению Черноморского флота

Один из журналистов на брифинге попросил Кирби прокомментировать слова советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который утверждал, что «в США готовят план уничтожения Черноморского флота».

«Я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», — заверил представитель Пентагона.

Антон Геращенко заявил в том же сообщении заявил о поставках Украине «мощного противокорабельного оружия». Кирби сообщил, что США не предоставляли до настоящего времени Украине противокорабельные ракеты и не одобряли поставки таких вооружений.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» (всего одна) способна уничтожить половину берега континента.