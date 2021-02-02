Министр, аграрий, политик, едва не ставший губернатором. 5 забытых фактов о скончавшемся Александре Назарчуке

Об Александре Назарчуке мы мало слышали в последние годы. Между тем, в 1990-е и начале 2000-х он был одним из самых влиятельных политиков Алтая. Неоднозначным — но ярким. Уже уйдя из политики, он неожиданно поддержал движение в защиту ленточных боров: «Я говорю открыто, что людям, которые сегодня правят краем, край не нужен», — громко заявил он тогда. Об этом и других, уже забытых фактах из жизни политика, ушедшего на 82-м году жизни , — наша подборка.

Мог стать первым губернатором

Человек, который в 1990-х был политическим тяжеловесом, родился в Романовском районе — там же и начал работать. Карьеру сделал, поднимаясь с низов, с земли — например, после школы был помощником бригадира колхоза.

К моменту развала СССР он уже дорос до поста зампреда крайисполкома и был депутатом Верховного совета.

Именно Александра Назарчука выдвинуло большинство депутатов краевого совета в 1991 году на пост первого в истории края губернатора — утвердить его должен был президент России тех лет Борис Ельцин.

Александр Назарчук , председатель в 1996—2008 годах , «аксакал» алтайской политики. Анна Зайкова.

Мало кто помнит, что сам Назарчук и настоял на том, чтобы на согласование президенту представили не только его, но еще одну кандидатуру.

«Он мотивировал это тем, что Борис Ельцин может его не утвердить», — написал позже Владимир Райфикешт, выдвинутый тогда демократами в качестве второй кандидатуры.

И, в самом деле, Ельцин согласовал Райфикешта… Назарчук мог стать губернатором и в 1996 году, после возвращения из Москвы.

Но законодательство края на тот момент требовало, чтобы кандидат в губернаторы постоянно жил в регионе не меньше года перед выборами. Александр Назарчук этому требованию в тот момент не соответствовал. Хотя всю жизнь проработал в крае,

Александр Назарчук. Олег Богданов

Создал первую госкорпорацию

В октябре 1994 года Александр Назарчук стал министром сельского хозяйства и продовольствия России — этослучилось в годы, когда сельское хозяйство испытывало жесточайший кризис.

Но в начале 1996-го президент отправил его в отставку. Ему предлагали возглавить аграрный НИИ в Подмосковье. Он отказался — вернулся на Алтай.

Будучи министром, Назарчук получил много критики. Например, за созданную им Федеральную продовольственную корпорацию — кстати, первую в истории России госкорпорацию (задолго до Ростеха, Росатома и т.п.).

Правда, с этой корпорацией были проблемы: ей выделили огромные деньги на закуп сельхозпродукции, но большая часть денег не дошла до крестьян.

Александр Назарчук. Олег Богданов

«В причинах пусть разберутся те, кому положено», — говорил сам Александр Назарчук. Саму идею такой госкорпорации, которая закупает у крестьян продовольствие и работает как оптовик, он считал правильной.

Вообще, Назарчук последовательно боролся за помощь аграриям, считая, что без господдержки сельское хозяйство не выживет.

«Импортные товары, разоряющие нашего производителя, нужно просто не пускать на наш рынок», — говорил он в интервью «Свободному курсу».

Часть его идей господдержки аграрного сектора реализована сегодня.

Константин Емешин ( слева) и Александр Назарчук. Facebook К. Емешина

Выступал за объединение Алтаев

Александр Назарчук не раз выступал за объединение Алтайского края и Республики Алтай. Хотя его предложения очень не нравились властям республики, он считал, что у наших регионов — общая судьба.

Впервые о том, что регионы надо объединить, он заявил в 2001 году. Затем он предложил создать инициативные группы по проведению референдума в обоих регионах, как требует того закон, и посмотреть, что скажет население.

Группа была создана — но по каким-то причинам дальше дело не пошло. Идея не была реализована. Однако друге регионы России все же объединялись — например, Пермский край и Коми-Пермяцким автономным округом.

Александр Назарчук. Олег Богданов

Подал в отставку после смены названия парламента

Александр Назарчук был очень советским человеком.

«Для меня распад Советского Союза стал трагедией, которую не ожидал… Не стало державы, в которой стабильно развивалась экономика, были мощные рубежи, в которой работал принцип равноправия всех наций. Да, жили небогато, но зато у всех была работа и бесплатное образование», — говорил он.

Экс-спикер регионального парламента Александр Назарчук. Олег Богданов

Возможно, поэтому после того, как в 1996 году он возглавил краевое Законодательное собрание, парламент переименовали в краевой совет народных депутатов. То есть вернули название, которое он носил при советской власти.

В дальнейшем, в 2007 году, Назарчук выступил против обратного переименования. Кроме того, тогда было предложено продлить срок депутатским полномочий с 4 до 5 лет.

«Влиять на депутатов как председатель КСНД не имею права, но как депутат буду голосовать против», — сказал он.

Александр Назарчук , бывший спикер краевого совета народных депутатов. Олег Богданов

А когда депутаты проголосовали за возвращение названия и увеличение срока, подал в отставку. Но причины этого были, конечно, глубже — он увидел, что его не поддержали люди, которым он доверял.

В 2008 году он не был избран депутатом АКЗС и постепенно отошел от активной политической деятельности.

Выступил в защиту леса

После ухода из политики он возглавлял общественную организации «Украинское землячество на Алтае», занимался приусадебных участком. А в 2013 году — неожиданно для многих — заявил об активной поддержке Общественного совета в защиту лесов.

Инаугурация: Михаил Евдокимов и Александр Назарчук.

«Я активный защитник уникальных ленточных боров, потому что я сам родился и вырос в степи. Я знаю, что такое лес, как его сохраняли в прошлом веке. Я ребенком собирал в степи кизяк, чтобы протопиться — но лес мы берегли. За прошлое столетие ленточные боры в крае удвоились. А сегодня пришли люди, которые грабительски уничтожают это уникальное природное явление. У нас больше ничего нет: четыре ленточных бора и четыре речки — Барнаулка, Касмала, Бурла и Кулунда, которые живы только потому, что существуют эти боры. Сейчас эти речки уже обмелели… Отдали лес в аренду грабителям на 49 лет, которые хищнически его истребляют», сказал он.

В тот момент это звучало неожиданно и очень резко.

Александр Назарчук скончался, вероятно, из-за отравления угарным газом. Его тело обнаружили 1 февраля. Официальных сведений о причинах смерти от правоохранительных органов пока не поступало.