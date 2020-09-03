Министр не усмотрел лоббизма в намерении алтайских промышленников идти в депутаты

25 их было
О том, что в список потенциальных кандидатов в депутаты АКЗС включили 25 директоров алтайских предприятий, сообщал, в частности, «Толк» со ссылкой на исполнительного директора Союза промышленников Алтая Виктора Мещерякова.
В список включили как действующих депутатов АКЗС (например, Альберта Лунева и Сергея Приба), так и новые лица — к примеру, гендиректоров «ЗИАС Машинери» Константина Денисенко, «Алтайвагона» Дмитрия Медведева, руководителей ИСК «Союз» Владимира Отмашкин и «Алтайэнергосбыта» Валерия Нагорнова и других.
Сейчас список рассматривает «Единая Россия». При этом, по утверждению источников издания, он предварительный.
Ничего страшного
И вот теперь руководитель профильного министерства Вячеслав Химочка прокомментировал намерения директорского корпуса побороться за депутатские мандаты.
Он сказал, что сторонник того, чтобы в парламенте были представлены все профессии. Но в том, что промышленники высказали намерения баллотироваться, не видит ничего плохого.
Поймите, промышленники — это не 10−15 руководителей, за ними стоят коллективы, люди. Только в обрабатывающим производствах у нас сегодня 124 тысяч работников. Прибросьте коэффициент семейности — это в 2−3 раза больше, сказал Химочка.
В регионе существует много мер поддержки экономики, продолжил свою мысль министр, но они на ровном месте не рождаются — их надо обсуждать, в том числе обсуждать коллективно, с участием представителей отрасли.
Думаю, для регионов и отдельно взятых муниципалитетов будет только плюс в том, что руководители промышленных предприятий они будут представлены в АКЗС, резюмировал Химочка.
Раньше были строители
Надо сказать, что в начале года о намерении направить в депутаты АКЗС своих представителей заявил и краевой Союз строителей. Назывались фамилии Юрия Гатилова, Андрея Отмашкина, Кирилла Овсянникова и ряда других.
Глава алтайского минстроя Иван Гилев, как и Вячеслав Химочка, их намерения поддержал.
Впрочем, несколько месяцев спустя Юрий Гатилов категорично заявил, что на выборы в АКЗС не пойдет.
Юрий Гатилов,
гендиректор «Жилищной инициативы»:
В свое время один уважаемый человек, который сам был депутатом, его сегодня уже нет с нами, сказал мне: «Раньше депутат — это была сила, а теперь, если ты депутат и тебе не плюнули в спину, уже можешь говорить спасибо». Я вижу, что у меня сегодня есть достаточно возможностей поднимать насущные для города вопросы.