Министр Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

РБК сообщает, что в настоящее время российские военные занимаются блокированием оставшихся на коксохимическом комбинате солдат.

Киев объяснил произошедшее отводом войск на более выгодные рубежи для сохранения жизней. В результате занята территория площадью 31,75 кв. км, за сутки в боях за Авдеевку погибли свыше 1,5 тыс. украинских военных.

Сообщается, что операцией группировки войск «Центр» руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Минобороны отмечает, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Ранее сообщалось, что главком Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки.





Самое важное - в нашем Telegram-канале