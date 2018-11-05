Новый начальник алтайского минздрава рассказал, как будет бороться с высокой смертностью и решать вопросы трудоустройства

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью каналу «Вести Алтай» рассказал, как будет решать проблемы с трудоустройством молодых врачей и высокой смертностью в регионе.

Дмитрий Попов стал начальником краевого минздрава 29 октября. До этого он занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского края. В первые недели работы в Алтайском крае Попов планирует выявить проблемы, которые мешают эффективной работе системы здравоохранения.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Если посмотреть динамику изменений последних лет, то можно поставить некую оценку системе здравоохранения. Если планомерно количество сохраненных жизней в регионе увеличивалось, то это говорит о некой эффективности. Если есть какие-то вещи, которые препятствовали этому, то их надо выявлять и менять систему. Наверное, с таким настроем я сюда и приехал.

По его словам, об эффективности системы здравоохранения говорит показатель общей смертности в регионе. В Алтайском крае он выше, нежели в Красноярском крае или по стране.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Я сторонник того, чтобы разобраться в этой ситуации. Поэтому в течение первых двух недель мы сформируем новый порядок оказания помощи, обсудим это с медицинским сообществом, ведущим министерством здравоохранения, главными экспертами, и начнем реализовывать эти порядки уже в этом году.

Одна из важных проблем края — нехватка врачей в больницах. Несмотря на то, что медицинский университет ежегодно выпускает сотни специалистов, далеко не все идут работать по образованию.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Я пообщался с ректором медицинского университета. Меня немного насторожил вопрос трудоустройства выпускников в медицинских организациях Алтайского края. Наверное, будем рассматривать вопрос возможности компенсации части затрат на обучение в медицинском университете. Постараюсь встретиться с крупными банками, чтобы снизить процентную ставку по ипотеке для выпускников. Все это должно в какой-то степени обеспечить социальную обустроенность специалиста.

Что известно о Дмитрии Попове?

Дмитрий Владимирович Попов родился в Красноярске 22 февраля 1977 года. Закончил местный медицинский вуз, карьеру начинал хирургом в городской больнице № 7. Потом стал заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И.Крыжановского.

С 2013 года занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского качества.

Красноярский минздрав Попов покинул из-за истории с закупками лекарств для льготников. Дефицит возник во втором квартале 2018 года и составил более 200 миллионов рублей, прокуратура начал проверку. После этого Попов написал заявление об увольнении.

Женат, есть сын и дочь.