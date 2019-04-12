Минобороны Украины заявило о новых попытках пройти через Керченский пролив

Глава украинского минобороны Степан Полторак заявил, что Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив. Отказ от прохождения в этой акватории означает отказ от Азовского моря и своих территорий, считает министр. При этом Украина рассчитывает на участие «международных партнеров», пишет РБК .

Полторак пообещал, что новое прохождение произойдет, когда будут полностью готовы военно-морские силы страны и Киев получит поддержку со стороны «международных партнеров».

В ответ член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Украина может направить свои корабли через пролив «при соблюдении соответствующих процедур», а другие варианты «будут пресекаться». Кроме того, Клинцевич считает слова о поддержке Запада «блефом», сообщает Газета.ру.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах. Судна двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Всех украинских моряков арестовали. Ранее утверждалось, что их могут обменять на российских заключенных.