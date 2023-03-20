Миронов призвал наделить ЧВК официальным статусом

Председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал наделить Частные военные компании (ЧВК) официальным статусом и признать их существование в России, пишет РИА Новости .

По мнению Миронова, складывается странная ситуация — граждане знают о наличии ЧВК, однако на законодательном уровне их нет.

Частная военная компания — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.

Ранее Миронов призвал лишить Валерия Меладзе всех званий из-за поддержки Украины.

Кроме того, глава Фонда защиты национального исторического наследия призвал признать Меладзе иноагентом. В его действиях увидели провокацию.