Миронов призвал наделить ЧВК официальным статусом

По мнению Миронова, складывается странная ситуация — граждане знают о наличии ЧВК, однако на законодательном уровне их нет.
Частная военная компания — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.
Ранее Миронов призвал лишить Валерия Меладзе всех званий из-за поддержки Украины.
Кроме того, глава Фонда защиты национального исторического наследия призвал признать Меладзе иноагентом. В его действиях увидели провокацию.