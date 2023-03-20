20 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Миронов призвал наделить ЧВК официальным статусом

Председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал наделить Частные военные компании (ЧВК) официальным статусом и признать их существование в России, пишет РИА Новости.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
Дмитрий Лямзин

По мнению Миронова, складывается странная ситуация — граждане знают о наличии ЧВК, однако на законодательном уровне их нет.

Частная военная компания — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.

Ранее Миронов призвал лишить Валерия Меладзе всех званий из-за поддержки Украины.

Кроме того, глава Фонда защиты национального исторического наследия призвал признать Меладзе иноагентом. В его действиях увидели провокацию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость