«Коллеги, спасибо большое за доверие. Но дело в том, что, я точно не помню, но на последнем съезде где-то 10−12 все-таки было против. Честно говоря, как-то вы меня смутили», — отреагировал Миронов.
Сопредседателями стали бывшие руководители партий «За правду» и «Патриоты России» Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.
Председатель партии избирается сроком на 2,5 года.
О том, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» планируют объединиться, стало известно в конце января.
Ранее altapress.ru узнал, что об этом думают алтайские эсеры.