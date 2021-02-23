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Политика

Миронова избрали главой партии «Справедливая Россия — За правду», он смутился

Единогласным решением лидера справороссов Сергея Миронова избрали председателем партии «Справедливая Россия — За правду», пишет ТАСС. Решение приняли на съезде партии.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
kremlin.ru

«Коллеги, спасибо большое за доверие. Но дело в том, что, я точно не помню, но на последнем съезде где-то 10−12 все-таки было против. Честно говоря, как-то вы меня смутили», — отреагировал Миронов.

Сопредседателями стали бывшие руководители партий «За правду» и «Патриоты России» Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.

Председатель партии избирается сроком на 2,5 года.

О том, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» планируют объединиться, стало известно в конце января.

Ранее altapress.ru узнал, что об этом думают алтайские эсеры.

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