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Политика

Мишустин назначил своего преемника в ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной налоговой службы. Им стал Даниил Егоров, который ранее был его заместителем, передает РИА «Новости».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
kremlin.ru

Как сообщает издание, Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов. После этого некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, работал юрисконсультом в ЗАО «Энеко».

С 2001 года Егоров работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем — Федеральной налоговой службы. Занимал должность заместителя начальника отдела контрольной работы столичного управления ФНС, возглавлял отделы рассмотрения споров, был заместителем начальника и начальником управления досудебного аудита ФНС.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о председателе правительства РФ 16 января. Ранее за назначение Михаила Мишустина проголосовали депутаты Госдумы. Против не высказался никто. Такого не было с 1996 года.

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