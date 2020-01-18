Мишустин назначил своего преемника в ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной налоговой службы. Им стал Даниил Егоров, который ранее был его заместителем, передает РИА «Новости».

Как сообщает издание, Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов. После этого некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, работал юрисконсультом в ЗАО «Энеко».

С 2001 года Егоров работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем — Федеральной налоговой службы. Занимал должность заместителя начальника отдела контрольной работы столичного управления ФНС, возглавлял отделы рассмотрения споров, был заместителем начальника и начальником управления досудебного аудита ФНС.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о председателе правительства РФ 16 января. Ранее за назначение Михаила Мишустина проголосовали депутаты Госдумы. Против не высказался никто. Такого не было с 1996 года.