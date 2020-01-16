«Мы привыкли себя критиковать». 12 ярких цитат кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина

Altapress.ru собрал наиболее интересные высказывания и яркие факты из биографии кандидата на должность премьер-министра Михаила Мишустина, который до недавнего времени возглавлял Федеральную налоговую службу. В них отражены его достижения, увлечения и взгляды на актуальные проблемы.

Интересные факты о Михаиле Мишустине Инженерное образование. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования» ( САПР). Доктор экономических наук. Тема диссертации: «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования» САПР). Доктор экономических наук. Тема диссертации: «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». Успешная карьера. С августа 1998 года — заместитель главы Государственной налоговой службы РФ , курировал компьютеризацию ведомства. С марта 1999 года — заместитель министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 18 декабря 2006 года назначен руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года возглавил инвестиционную группу UFG ( «ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы.

С августа 1998 года — заместитель главы Государственной налоговой службы РФ курировал компьютеризацию ведомства. С марта 1999 года — заместитель министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 18 декабря 2006 года назначен руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года возглавил инвестиционную группу UFG «ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы. Любовь к технологиям. На протяжении всей карьеры Михаил Мишустин продвигал использование информационных технологий в разных сферах , но в основном в налогообложении. С его именем связано внедрение в повседневную жизнь электронно-цифровых подписей , ИНН. Под его руководством в ФНС создавались центры обработки данных , офисы оснащали компьютерной техникой , филиалы связали единой информационно-коммуникационной сетью.

На протяжении всей карьеры Михаил Мишустин продвигал использование информационных технологий в разных сферах но в основном в налогообложении. С его именем связано внедрение в повседневную жизнь электронно-цифровых подписей ИНН. Под его руководством в ФНС создавались центры обработки данных офисы оснащали компьютерной техникой филиалы связали единой информационно-коммуникационной сетью. Резко снизил число проверок бизнеса. Сделать это удалось благодаря переходу на аналитическую работу с данными. В 2019 году ФНС провела несколько тысяч очных проверок бизнеса , А в начале 2010-х годов проверялся каждый десятый налогоплательщик.

Сделать это удалось благодаря переходу на аналитическую работу с данными. В 2019 году ФНС провела несколько тысяч очных проверок бизнеса А в начале 2010-х годов проверялся каждый десятый налогоплательщик. Награжден орденами Почета , «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Почета «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Играет в хоккей. Мишустин увлекается спортом и играет в Ночной хоккейной лиге — любительской организации , созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Входит в Правление Федерации хоккея России и наблюдательный совет ЦСКА.

Мишустин увлекается спортом и играет в Ночной хоккейной лиге — любительской организации созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Входит в Правление Федерации хоккея России и наблюдательный совет ЦСКА. У Мишустина трое детей. Ему 53 года.

Владимир Путин и кандидат в председатели правительства Михаил Мишустин. kremlin.ru

Об удобном налогообложении

— Наша задача — встроиться в экосистему обычной жизни человека так, чтобы не мешать ему (если вы морально согласны с тем уровнем налогового изъятия, который общество предлагает) делать свое дело.

Нам нужно, чтобы налогообложение было встроено в обычную жизнь так же, как встроены, например, коммунальные услуги. Когда вы согласны с тарифами, вы платите за воду, за газ, за свет.

Платить налоги в том же режиме — вот к чему мы идем! Мы идем к тому, чтобы стать адаптивной платформой, которая встроена в экосистему налогоплательщика удобно и необременительно, не мешать ему генерировать новые идеи и просто жить своей интересной жизнью.

Об онлайн-кассах

— Онлайн-кассы, как мы их задумывали, — это интернет вещей, IoT. Фактически кассы — это датчики, которые дают нам качественную информацию о хозяйственной деятельности путем отправки z-отчетов, кассовых чеков, в ФНС.<…> это дает абсолютную прозрачность в рознице и позволяет нам отменить налоговую отчетность. Все кассовые формы мы уже отменили. В ближайшее время будем отменять отчетность для тех организаций, которые работают на УСН по доходам, если они применяют кассовые аппараты.

Михаил Мишустин. nalog.ru

Об ошибках

— Почти 100% вопросов, по которым вы можете обратиться в налоговую службу, оцифровизованы и формализованы. Стало меньше коррупции. И мы знаем, что мы несовершенны. Но знайте и вы: мы знаем о том, что есть ошибки, мы знаем, что надо избегать ошибок, мы понимаем, какие проблемы могут доставлять действия, которые налоговая система будет так или иначе совершать, руководствуясь ошибочными данными, мы работаем.

О шеринге

— Экономика совместного потребления — это очень недооцененная вещь. В России, например, активно развивается каршеринг. Это классическая «разрушительная технология», они все время как-нибудь угрожают системе, и это не шутка. Например, очень скоро выяснится, что каршеринг угрожает рынку дешевых автомобилей. Зачем покупать дешевый автомобиль, если в каршеринге вы можете позволить себе дорогой?

О цифровом государстве

— Мы, конечно, просто привыкли все время себя критиковать и высекать. А ведь многие близкие к нам страны, европейские страны не сравнятся с тем уровнем технологической оснащенности и сервисов, которые в этой сфере Россия предлагает своим гражданам.

О прозрачной среде

— Мы формируем чистую, справедливую, конкурентную налоговую среду — через одинаковые требования ко всем компаниям и применяемым средствам автоматического риск-анализа, массивам данных, которые характеризуют их деятельность. Важно, чтобы все было одинаково для всех.

Михаил Мишустин. nalog.ru

Об экономике

— Резервы дальнейшего роста налоговых поступлений лежат в плоскости структурных изменений в экономике, роста инвестиций, развития современных производств с высокой добавленной стоимостью и конкурентной заработной платой. Ни одна — даже лучшая в мире — система налогового администрирования не сможет работать вместо экономики. Важно, чтобы стимулировалось производство и чтобы инвестиции приходили в страну.

Об искусственном интеллекте

— Часть экономистов считает, что искусственный интеллект, вытесняя людей с заводов и из офисов, не создает достаточного количества новых рабочих мест — многие люди полностью или частично утратят свою экономическую значимость и поэтому не будут иметь оснований претендовать на какую-то часть общественного дохода. При этом искусственный интеллект будет вытеснять наиболее образованных и активных людей, которые имеют высокие ожидания в отношении своего уровня жизни.

О фирмах однодневках

— Но по сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в десять раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года количество таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно!) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тыс. Были — миллионы.

Михаил Мишустин. nalog.ru

О контроле над расходами граждан

— Мы контролируем исполнение налогового законодательства, а не доходы и расходы людей. Не каждодневные его покупки. У нас нет контроля за расходами граждан. Нужно, чтобы наши граждане помнили о своей конституционной обязанности — уплате налогов. И делали это в добровольном порядке.

О недоверии

— <…> недоверие формируется из-за потребления информации из недостоверных источников. Люди абсолютно безответственно распространяют информацию, при этом не знают, о чем говорят. Очень важно, чтобы суждения, которые все мы формируем, опирались на достоверные факты, а не на фейки из непроверенных источников.

Об услугах самозанятых

— Несколько раз вызывал такси через интернет. Пользуюсь услугами репетитора. Недавно вызывал электрика. Если считать тренера по фитнесу или хоккею самозанятым, то тоже — да.

Источники: «Коммерсантъ», «Комсомольска правда», «Ведомости».