Мишустину не понравилось слово «воркшоп». Он предложил поискать альтернативу в русских словах

Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с директором математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) Евгением Вдовиным раскритиковал использование слова «воркшоп» в научной работе. По его мнению, английское слово можно заменить русским — например, «семинар» или «мастерская».

Министр посетил в Новосибирске математический центр в Академгородке — один из четырех научных математических центров мирового уровня, созданных в России в рамках нацпроекта «Наука», сообщает «Интерфакс».

Во время посещения высокопоставленного лица учащиеся центра обсуждали проведение масштабного мероприятия.

«Здесь у нас идет работа, готовим большое мероприятие — воркшоп. В прошлом году участвовало порядка 200 студентов, в этом году будет больше организаций участников», — рассказал директор центра Евгений Вдовин.

Он тут же пояснил, что воркшоп — это мастерская, где студентов и школьников обучают исследовательской работе. Мишустин его сразу же поправил: «Российское название воркшопа — семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования», — сказал он.

Директор центра возразил, что мероприятие ориентировано на обучение в деятельности.

«Тогда нужно говорить мастерская. Я только за то, чтобы английские термины не закрывали (русские)», — добавил Мишустин.

В итоге Вдовин и Мишустин пришли к компромиссному варианту «математическая мастерская».



