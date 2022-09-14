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Политика

Миссию по оценке обстановки в Армении отправит ОДКБ

В Армению направили миссию для оценки обстановки после обострения отношений Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РБК.

Кремль. Флаг России.
Кремль. Флаг России.
открытые источники в интернете.

Миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Участие примут и представители стран-участников организации договора. В им число входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Также Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы, которая будет отслеживать ситуацию в зоне ответственности организации.

«Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года», — сообщили РБК.

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