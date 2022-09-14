Миссию по оценке обстановки в Армении отправит ОДКБ

Миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Участие примут и представители стран-участников организации договора. В им число входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
Также Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы, которая будет отслеживать ситуацию в зоне ответственности организации.
«Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года», — сообщили РБК.