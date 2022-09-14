Миссию по оценке обстановки в Армении отправит ОДКБ

В Армению направили миссию для оценки обстановки после обострения отношений Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РБК .

Миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Участие примут и представители стран-участников организации договора. В им число входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Также Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы, которая будет отслеживать ситуацию в зоне ответственности организации.