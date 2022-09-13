Премьер Армении поговорил с Путиным по телефону: они обсудили обострившуюся политическую обстановку

Отмечается, что премьер Армении рассказал подробности ситуации и, как уточнили в правительстве, назвал действия Азербайджана «недопустимыми».
Уточняется, что он рассчитывает на «адекватную реакцию международного сообщества».
Как сообщает издание, ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении. При этом, утверждается, были применены артиллерия и беспилотники: есть убитые и раненые.
Напомним, боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года.