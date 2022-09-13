13 сентября
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Политика

Премьер Армении поговорил с Путиным по телефону: они обсудили обострившуюся политическую обстановку

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры из-за обострения обстановки на границе с Азербайджаном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армянское правительство.

Телефон.
Телефон.
архив сайта pixabay.com

Отмечается, что премьер Армении рассказал подробности ситуации и, как уточнили в правительстве, назвал действия Азербайджана «недопустимыми».

Уточняется, что он рассчитывает на «адекватную реакцию международного сообщества».

Как сообщает издание, ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении. При этом, утверждается, были применены артиллерия и беспилотники: есть убитые и раненые.

Напомним, боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года.

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