Многотысячный съезд народов Чечни пройдет на фоне пандемии

В Грозном 23 июня решили провести съезд народов Чечни, несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в стране, сообщает « ФедералПресс ».

На мероприятие соберутся более пяти тысяч человек.

Помимо жителей республики на съезд также прибудут представители чеченских диаспор из 10 стран мира: из Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Польши, Нидерландов, Финляндии, Великобритании, Латвии и Украины.

Проведение «Всемирного съезда народов Чеченской Республики» на фоне роста заболеваемости коронавирусом — это не просто информационное упущение администрации Рамзана Кадырова, но и свидетельство определенного безразличия к федеральной повестке, считает политолог Андрей Решетов, пишет News.ru.

«Пока у всех вводят ограничения, принудительную вакцинацию для многих категорий граждан, с разрешения руководства Чечни проводится массовое мероприятие численностью более пяти тысяч человек», — отметил эксперт.

В июле прошлого года в Чечне запрещали въезд для туристов из-за опасности распространения коронавируса. В начале пандемии COVID-19 Чечня стала первым регионом России, закрывшим свои границы. По воскресеньям чеченским жителям запретили выходить из дома. В республике ввели комендантский час — во всех населенных пунктах с 20:00 до 08:00 запрещалось движение транспорта, в это время жителям нельзя выходить из домов.