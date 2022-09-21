Мобилизация, отсрочка, референдум: к нации обратился президент РФ Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении обратился к нации 21 сентября. Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

И заявил, что подписал соответствующий Указ. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

Мобилизация

Прежде всего, в армию будут призываться воины запаса — прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Более того, призванные впоследствии пройдут специальную воинскую подготовку.

Российский лидер заверил, что подписал указ по многочисленным просьбам сотрудников Минобороны.

Военные комиссариаты и руководители регионов получат соответственные документы по проведению частичной мобилизации.

Отсрочка

Правительство определит категории россиян, которым предоставляется право на отсрочку от призыва по мобилизации. Но уже сейчас известно, что право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Мобилизованные же граждане будут иметь статус военнослужащих-контрактников.

Контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания частичной мобилизации.

Минобороны определит сроки мобилизации и количество граждан, которые должны будут отправиться на службу. Главам регионов получено обеспечить соответствующие мероприятия.

Ядерное оружие

Президент РФ рассказал в обращении, что у нашей страны есть средства поражения, а по отдельным компонентам — более современными, чем у стран НАТО.

«Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону», — заявил российский лидер.

Референдумы

Глава государства также сказал, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Путин во время своего обращения заявил, что Москва не имеет морального права отдать эти территории «на растерзание палача».

Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Ранее планировалось, что видеообращение состоится 20 сентября. Однако впоследствии дату заявления главы государства перенесли — чтобы жители абсолютно всех часовых поясов России могли посмотреть видео.