Мощное обновление: за 6 лет в России в 30 раз выросло число крылатых ракет

В публикации говорится, что росту способствовали серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр».
При этом разрабатываются или уже созданы высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат», комплекс «Авангард».
Число носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, пишет znak.com. В стратегических ядерных силах доля современных вооружений и военной техники возросла с 37 до 81%, а в воздушно-космических силах — до 73,9%.