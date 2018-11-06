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Мощное обновление: за 6 лет в России в 30 раз выросло число крылатых ракет

Количество крылатых ракет в России увеличилось в 30 раз за последние шесть лет, пишет «Красная звезда» в статье, посвященной шестилетию пребывания Сергея Шойгу на посту министра обороны. Шойгу был назначен на эту должность 6 ноября 2012 года.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

В публикации говорится, что росту способствовали серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр».

При этом разрабатываются или уже созданы высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат», комплекс «Авангард».

Число носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, пишет znak.com. В стратегических ядерных силах доля современных вооружений и военной техники возросла с 37 до 81%, а в воздушно-космических силах — до 73,9%.

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