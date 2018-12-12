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Политика
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Московский участковый-шпион лишился звания и получил 13 лет строгого режима

Бывший столичный участковый Алексей Житнюк получил 13 лет строгого режима по делу о госизмене, сообщает агентство «Москва».

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Мосгорсуд 11 декабря огласил приговор, которым также лишил Житнюка специального звания — старший лейтенант российской полиции. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку все материалы дела засекречены.

По версии следствия, Житнюк передавал данные в Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США о российском военно-морском флоте через норвежца Фроде Берга, который также был арестован в ходе спецоперации ФСБ. Поскольку дело находилось грифом «совершенно секретно», официально подробности расследования не разглашаются. Американский шпион-участковый был арестован в 2017 году.

В ноябре На Кубани ФСБ задержала секретного агента Вову, который оказался украинским шпионом. Он был завербован в Луганской области и работал под псевдонимом Вова.

Во время допроса он рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) поручили ему следить за перемещениями войск и военной техники на юге России. Секретному агенту Вове запретили въезд на территорию России.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли шпиона, передававшего секретные данные за российскую пенсию. Задержанный «шпион» с позывным «Сократ» имел звание полковника Военно-воздушных сил (ВВС) Украины и отвечал за учет военной техники.

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