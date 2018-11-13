На Кубани ФСБ задержала секретного агента Вову, который оказался украинским шпионом

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ России задержали таксиста-украинца Юрия Пермякова, который рассказал, что занимался шпионажем в пользу украинской разведки.

Секретный агент был завербован в Луганской области и работал под псевдонимом Вова.

Во время допроса он рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) поручили ему следить за перемещениями войск и военной техники на юге России, сообщает телеканал 360. Всю собранную информацию он должен был передавать своему куратору, однако задание в итоге провалил — ему не хватило времени.

В итоге Пермякова освободили от уголовной ответственности и выдворили из страны, пишет ura.ru. Секретному агенту Вове запретили въезд на территорию России.

Между тем в Австрии разразился шпионский скандал. Спецслужбы альпийской страны обнаружили второго обвиняемого в шпионаже на Россию.

Шпионом оказался сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT). Он подозревается в передаче в Москву секретных документов. Обвиняемый имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву, утверждают источники австрийского издания.

Мужчина обвиняется в разглашении гостайны.

Ранее отставного 70-летнего полковника австрийской армии обвинили в шпионаже в пользу России. Он дал признательные показания. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведеятельностью в пользу России. По некоторым данным, полковника австрийским коллегам «сдали» британские спецслужбы.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что в Будапеште создана «база российских шпионов».