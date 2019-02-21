«Мы сдерживаем народ». На Алтае депутаты пытаются отменить подскочившие тарифы на тепло

В Михайловском районе местные депутаты отменили свое же решение от 1 ноября 2018 года, которое привело к резкому росту тарифов. Как объяснил депутат райсобрания от КПРФ Флюр Хакимов, люди в районе очень ждут, что губернатор края примет ответное решение и тарифы будут пересмотрены. А если он его не примет, народ выйдет на улицу. «Мы сейчас сдерживаем людей», — говорит он.

Кто сколько платит

Отмену депутатами своего же решения четырехмесячной давности многие назвали беспрецедентным решением. И трудно с этим согласиться.

Мало того, что на основе того, ноябрьского, документа губернатор еще в прошлом году подписал указ, а тарифное управление утвердило ныне действующие тарифы (и что теперь, и их отменять?). Так оно еще и принято было почти единодушно — всеми, включая обычно лояльных единороссов.

Пока разные уровни и ветви власти переваривают этот неожиданный бунт, жители района продолжают переживать из-за своих новых счетов. Флюр Хакимов рассказывает altapress.ru: людям предъявили к оплате 5−14 тыс. рублей. А район-то небогатый — молодежь подалась на севера, пенсионеров много.

Флюр Хакимов,

депутат Михайловского районного собрания от КПРФ:

Одна женщина сказала, что за январь ей пришлось заплатить 14 тыс. рублей при пенсии в 11 тыс. Многие пенсионеры в районе получают чуть больше 8 тыс. рублей.

«Михайловский информцентр» со ссылкой на одно из теплоснабжающих предприятий дает такие цифры: квартира в 40 кв. метров заплатила за тепло от 2680 до 6679 рублей.

Какого количества людей в районе это коснулось? В администрации района говорят: чуть больше 2 тыс. домохозяйств.

Бурная сессия

На сессию райсовета 14 февраля, кроме депутатов, чиновников и других важных персон пришли избиратели. Зал — битком, народ стоял в коридорах, рассказывает Флюр Хакимов. «Мы даже выходили к людям и просили их вести себя корректно», — говорит он.

В повестку дня вопрос об отмене ноябрьского решения включили прямо на сессии — и сразу первым вопросом. Похоже, другого выхода, кроме как его отменить, не увидели ни оппозиционеры (в райсобрании их семь), ни единороссы.

«Ошиблись мы. Кто-то проголосовал по незнанию, кто-то не смог убедить других, что так нельзя делать. Население наше не способно платить такие суммы за тепло. Мы это решение приняли, мы его вправе и отменить. Это в нашей компетенции», — сказал на сессии депутат Анатолий Коргун, пишет «Михайловский информцентр».

Что же это было за решение?

Индексы и тарифы

Флюр Хакимов поясняет: 1 ноября депутаты приняли решение о повышении предельных индексов платы жителей за коммуналку на тот же 2018 год (то есть задним числом) и на 2019-й.

«Планку» роста платы жителей на 2018 год для района утвердил еще прежний губернатор. И она была такой же, как в большинстве других районов и городов: 6,5%.

Но из-за особой ситуации в районе депутаты согласовали увеличение индекса: в Малиновоозерском поссовете до 58%, еще в четырех сельсоветах — до 39−40%. Затем губернатор Виктор Томенко подписал указ № 188 и тем самым утвердил изменения.

А после этого двум теплоснабжающим предприятиям установили тарифы: МУПу «Тепловик» 2831 рублей за гигакалорию, МУПу «Тепло» — 3087 рублей, рассказали в райадминистрации. Это для жителей на 51% больше старых тарифов. Причем вступили они в силу уже в конце 2018 года.

Флюр Хакимов,

депутат Михайловского районного собрания от КПРФ:

У одного из предприятий тариф увеличился больше чем на 1000 рублей за гигакалорию.

На сессии Михайловского райсобрания депутатов 14 февраля. mizinfo.ru

Мыло и веревка

Ситуация в районе к началу зимы была по-настоящему серьезной. Местные коммунальные «ОООшки» обанкротились, власти создали МУПы, которым для работы нужны были тарифы.

Да не просто «какие-то тарифы», а намного более высокие, чем у прежних организаций. Иначе и их будет ждать скорое банкротство. В том, что это надо сделать, исполнительная власть и пыталась убедить представительную осенью 2018-го.

Яков Герлец,

первый замглавы администрации Михайловского района:

Депутатам все рассказали, все обосновали, выступали экономисты обоих теплоснабжающих предприятий, какой просчитывается тариф. Депутат Коргун вместе с главой ездил на первое слушание в Барнаул в управление по ЖКХ, где речь шла о проведении реконструкции и ремонта.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Флюр Хакимов,

депутат Михайловского районного собрания от КПРФ:

Тогда на сессии я сказал, что вместо этого постановления людям можно выдать «мыло и веревку».

Убедить семерых местных оппозиционеров (коммунисты плюс справороссы) властям тогда не удалось. Но на голосовании в ноябре 2018-го единороссы взяли верх: восемь за, шесть против, один воздержался. А когда люди получили резко возросшие счета, в районе поднялся шум. Надо полагать, депутаты услышали от своих избирателей все, что они о них думают.

Народ взыровоопасный

«Малиновоозерцы особый народ, взрывоопасный», — говорит Хакимов, который как раз в Малиновом озере и живет. По его словам, сразу после той, ноябрьской, сессии депутаты создали комиссию, чтобы досконально разобраться в обоснованности новых тарифов и добиться их снижения. А еще — чтобы сдержать растущее возмущение людей.

Почему людей не смог сдержать другой механизм — субсидии на ЖКХ — честно говоря, не очень ясно. В администрации района говорят, что провели разъяснительную работу, все растолковали. Но количество тех, кто обратился за субсидией, небольшое — меньше 10% (правда, сведения эти на начало года).

Так или иначе, к февральской сессии раскола между фракциями районного собрания уже не было: 15 проголосовали за отмену ноябрьского решения, воздержались только двое.

Что теперь будет

Сейчас, как пояснили в прокуратуре района, документ, которым депутаты отменили свое же решение, проходит проверку на предмет законности, по ее итогам будет принято решение.

Флюр Хакимов говорит, что депутаты подготовили обоснование, подписали и послали его губернатору — с тем, чтобы он отменил свой указ № 188 о росте предельных индексов.

«Люди очень ждут от губернатора этого решения, если он его не отменит, могут выйти на улицу», — полагает он.

Но пока действует и тот указ, и, соответственно, тарифы.

Комментарий главы района Евгения Юрьева приводит «Михайловский информцентр». Глава обещает, что обеспечение теплом не прекратится. Но, по его мнению, если депутатское решение вступит в силу и затем каким-то образом отменят и тарифы, коммунальщики будут вправе предъявить людям счета по фактическим затратам.

Евгений Юрьев,

глава Михайловского района:

Себестоимость одной гигакалории для них составляет порядка 3900 рублей. Эти затраты теплоснабжающие организации района будут взимать с потребителей через суд. Ещё одно последствие, которое может коснуться населения — невозможность начисления субсидий на данный вид коммунальной услуги. Потому, что если официального тарифа в нашем районе не будет, то социальная служба не сможет применять действующие стандарты для расчёта субсидии.

Кстати, предельные индексы на 2019 год в Михайловском районе, утвержденные другим указом губернатора, такие же, как в большинстве других районов края: 1,7% на первое полугодие и 4,8% на второе.