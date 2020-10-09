На Алтае и. о. главы района понизил себя в должности, чтобы отвертеться от высокого поста

Пришлось поработать
Замглавы администрации Сергея Умярова депутаты Каменского райсобрания наделили полномочиями и.о. главы 24 сентября. Они провели опросное голосование — Умяров победил в нем с незначительным перевесом.
От назначения Умяров попытался письменно отказаться. Но, однако же, работать ему пришлось.
Между тем, полномочиями и.о. главы его наделили только до 10 октября. Это обычная практика в Каменском районе — ранее депутаты на короткие сроки наделяли полномочиями и.о. Евгению Гордиенко.
И каждый раз существовал риск, что народные избранники за нее не проголосуют, а район не сможет работать. Причем незадолго до голосования 24 сентября так и случилось.
«Прошу не рассматривать»
И вот 9 октября, накануне истечения срока полномочий, и.о. главы Сергей Умяров направил в райсобрание письмо, в котором попросил не рассматривать свою кандидатуру при принятии решения о возложении полномочий главы.
Свою просьбу он обосновал тем, что распоряжением администрации района от 9 октября № 123-л (которое, отметим, он же и подписывает) он переведен на должность начальника отдела администрации района по делам ГО и ЧС, и с 10 октября не является заместителем главы администрации.
По уставу же, в случае отстранения постоянного главы в районе полномочия высшего руководящего лица возлагаются на одного из заместителей главы администрации, указывают «Каменские известия».
Карьера главного спасателя
В должности начальника отдела ГО и ЧС Сергей Умяров работал в администрации Каменского района и до 18 августа.
В августе его взяла себе замом Евгения Гордиенко, исполнявшая в тот период обязанности главы. Можно сказать, что она отозвалась на призывы депутатов, которые не раз указывали ей на необходимость существования хотя бы двух замов в администрации.
За время своей вынужденной работы в должности и.о. главы Умяров успел уволить с поста директора МУП «Гостиница „Обь“» Виктора Кашицина, председателя райсобрания.
А также получить представление от прокуратуры, в котором ему указали на плохой контроль за деятельностью МУП «Каменские теплосети» (сообщало агентство «Банкфакс»).
И вот теперь Умяров сообщает, что больше не является заместителем и, судя по этому письму (фото подписанного Умяровым документа есть в редакции), возвращается на пост начальника отдела ГО и ЧС.