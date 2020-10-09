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9 октября 4°C
Политика

На Алтае и. о. главы района понизил себя в должности, чтобы отвертеться от высокого поста

И.о. главы Каменского района Сергей Умяров, две недели назад наделенный этими полномочиями, направил районным депутатам письмо, в котором попросил не рассматривать его кандидатуру на пост высшего руководителя района. Под свою просьбу он подвел юридическую базу.

Камень-на-Оби
Камень-на-Оби

Пришлось поработать

Замглавы администрации Сергея Умярова депутаты Каменского райсобрания наделили полномочиями и.о. главы 24 сентября. Они провели опросное голосование — Умяров победил в нем с незначительным перевесом.

От назначения Умяров попытался письменно отказаться. Но, однако же, работать ему пришлось.

Между тем, полномочиями и.о. главы его наделили только до 10 октября. Это обычная практика в Каменском районе — ранее депутаты на короткие сроки наделяли полномочиями и.о. Евгению Гордиенко.

И каждый раз существовал риск, что народные избранники за нее не проголосуют, а район не сможет работать. Причем незадолго до голосования 24 сентября так и случилось.

Евгения Гордиенко.
Евгения Гордиенко.
www.instagram.com/gordienko.eug

«Прошу не рассматривать»

И вот 9 октября, накануне истечения срока полномочий, и.о. главы Сергей Умяров направил в райсобрание письмо, в котором попросил не рассматривать свою кандидатуру при принятии решения о возложении полномочий главы.

Свою просьбу он обосновал тем, что распоряжением администрации района от 9 октября № 123-л (которое, отметим, он же и подписывает) он переведен на должность начальника отдела администрации района по делам ГО и ЧС, и с 10 октября не является заместителем главы администрации.

По уставу же, в случае отстранения постоянного главы в районе полномочия высшего руководящего лица возлагаются на одного из заместителей главы администрации, указывают «Каменские известия».

Сергей Умяров.
Сергей Умяров.
izvestiy-kamen.ru

Карьера главного спасателя

В должности начальника отдела ГО и ЧС Сергей Умяров работал в администрации Каменского района и до 18 августа.

В августе его взяла себе замом Евгения Гордиенко, исполнявшая в тот период обязанности главы. Можно сказать, что она отозвалась на призывы депутатов, которые не раз указывали ей на необходимость существования хотя бы двух замов в администрации.

За время своей вынужденной работы в должности и.о. главы Умяров успел уволить с поста директора МУП «Гостиница „Обь“» Виктора Кашицина, председателя райсобрания.

Стела в Каменском районе.
Стела в Каменском районе.
Barnaul22

А также получить представление от прокуратуры, в котором ему указали на плохой контроль за деятельностью МУП «Каменские теплосети» (сообщало агентство «Банкфакс»).

И вот теперь Умяров сообщает, что больше не является заместителем и, судя по этому письму (фото подписанного Умяровым документа есть в редакции), возвращается на пост начальника отдела ГО и ЧС.

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