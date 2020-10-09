На Алтае и. о. главы района понизил себя в должности, чтобы отвертеться от высокого поста

И.о. главы Каменского района Сергей Умяров, две недели назад наделенный этими полномочиями, направил районным депутатам письмо, в котором попросил не рассматривать его кандидатуру на пост высшего руководителя района. Под свою просьбу он подвел юридическую базу.

Пришлось поработать

Замглавы администрации Сергея Умярова депутаты Каменского райсобрания наделили полномочиями и.о. главы 24 сентября. Они провели опросное голосование — Умяров победил в нем с незначительным перевесом.

От назначения Умяров попытался письменно отказаться. Но, однако же, работать ему пришлось.

Между тем, полномочиями и.о. главы его наделили только до 10 октября. Это обычная практика в Каменском районе — ранее депутаты на короткие сроки наделяли полномочиями и.о. Евгению Гордиенко.

И каждый раз существовал риск, что народные избранники за нее не проголосуют, а район не сможет работать. Причем незадолго до голосования 24 сентября так и случилось.

«Прошу не рассматривать»

И вот 9 октября, накануне истечения срока полномочий, и.о. главы Сергей Умяров направил в райсобрание письмо, в котором попросил не рассматривать свою кандидатуру при принятии решения о возложении полномочий главы.

Свою просьбу он обосновал тем, что распоряжением администрации района от 9 октября № 123-л (которое, отметим, он же и подписывает) он переведен на должность начальника отдела администрации района по делам ГО и ЧС, и с 10 октября не является заместителем главы администрации.

По уставу же, в случае отстранения постоянного главы в районе полномочия высшего руководящего лица возлагаются на одного из заместителей главы администрации, указывают «Каменские известия».

Сергей Умяров. izvestiy-kamen.ru

Карьера главного спасателя

В должности начальника отдела ГО и ЧС Сергей Умяров работал в администрации Каменского района и до 18 августа.

В августе его взяла себе замом Евгения Гордиенко, исполнявшая в тот период обязанности главы. Можно сказать, что она отозвалась на призывы депутатов, которые не раз указывали ей на необходимость существования хотя бы двух замов в администрации.

За время своей вынужденной работы в должности и.о. главы Умяров успел уволить с поста директора МУП «Гостиница „Обь“» Виктора Кашицина, председателя райсобрания.

Стела в Каменском районе. Barnaul22

А также получить представление от прокуратуры, в котором ему указали на плохой контроль за деятельностью МУП «Каменские теплосети» (сообщало агентство «Банкфакс»).

И вот теперь Умяров сообщает, что больше не является заместителем и, судя по этому письму (фото подписанного Умяровым документа есть в редакции), возвращается на пост начальника отдела ГО и ЧС.