На Алтае похитили вывеску с двери штаба компартии Максима Сурайкина

Сергей Матасов,
секретарь краевого отделения партии «Коммунисты России»:
В связи с ростом авторитета нашей партии в Бийске за последнее несколько месяцев, и привлечением новых людей с чистым сердцем и искренними намерениями, мы с тали как «кость в горле» у некоторых непорядочных представителей бизнеса, чиновников находящихся у власти и депутатов сидящих на «теплых местах» в Думе. И акт вандализма хорошо показывает на сколько они бессильны, трусливы, и от безвыходности нечего не могут, кроме как делать мелкие пакости.
Также Матасов напомнил недавний инцидент с избиением активистки партии Софьи Дмитриевой. Девушке сломали нос. В этом подозревается бывший депутат гордумы Бийска Сергей Абрамов, в отношении которого заведено уголовное дело.
Сергей Матасов,
секретарь краевого отделения партии «Коммунисты России»:
Сейчас какие то люди срывают нашу табличку, они что думают тем самым смогут побороть нашу партию? Они ошибаются! В ближайшее время правоохранительные органы должны разобраться в данной ситуации и найти политических диверсантов.