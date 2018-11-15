На Алтае похитили вывеску с двери штаба компартии Максима Сурайкина

В связи с ростом авторитета нашей партии в Бийске за последнее несколько месяцев, и привлечением новых людей с чистым сердцем и искренними намерениями, мы с тали как «кость в горле» у некоторых непорядочных представителей бизнеса, чиновников находящихся у власти и депутатов сидящих на «теплых местах» в Думе. И акт вандализма хорошо показывает на сколько они бессильны, трусливы, и от безвыходности нечего не могут, кроме как делать мелкие пакости.