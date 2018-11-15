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Политика
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На Алтае похитили вывеску с двери штаба компартии Максима Сурайкина

14 ноября в Наукограде неизвестные похитили вывеску местного штаба партии «Коммунистов России», пишет «Типичный Бийск». В краевом отделении партии, которой руководит бывший кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин считают эту акцию политической диверсией.

Офис штаба партии "Коммунисты России" в Бийске до кражи таблички.
Офис штаба партии "Коммунисты России" в Бийске до кражи таблички.
опубликовано на vk.com/biysk_all

Сергей Матасов,
секретарь краевого отделения партии «Коммунисты России»:

В связи с ростом авторитета нашей партии в Бийске за последнее несколько месяцев, и привлечением новых людей с чистым сердцем и искренними намерениями, мы с тали как «кость в горле» у некоторых непорядочных представителей бизнеса, чиновников находящихся у власти и депутатов сидящих на «теплых местах» в Думе. И акт вандализма хорошо показывает на сколько они бессильны, трусливы, и от безвыходности нечего не могут, кроме как делать мелкие пакости.

Офис штаба партии &quot;Коммунисты России&quot; в Бийске после кражи таблички.
Офис штаба партии «Коммунисты России» в Бийске после кражи таблички.
опубликовано на vk.com/biysk_all

Также Матасов напомнил недавний инцидент с избиением активистки партии Софьи Дмитриевой. Девушке сломали нос. В этом подозревается бывший депутат гордумы Бийска Сергей Абрамов, в отношении которого заведено уголовное дело.

Сергей Матасов,
секретарь краевого отделения партии «Коммунисты России»:

Сейчас какие то люди срывают нашу табличку, они что думают тем самым смогут побороть нашу партию? Они ошибаются! В ближайшее время правоохранительные органы должны разобраться в данной ситуации и найти политических диверсантов.

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