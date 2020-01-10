На Алтае продолжают добиваться возвращения прямых выборов мэра

Партия «Яблоко» требует провести референдум за возврат прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов. Избирком республики направил ходатайство партийцев в местное в госсобрание, пишет Тайга.инфо.

Комитет по законодательству госсобрания должен решить, выносить ли обращение на сессию. Это должно произойти до конца января 2020 года.

В 2019 году избирком дважды отказывал «Яблоку» в направлении ходатайства депутатам из-за нарушений в документах.

Аналогичный законопроект внесла в госсобрание депутат от КПРФ Мария Дёмина, но с инициативами «Яблока» они не согласовывались.

«Я полагаю, они опасаются, что законопроект о возвращении прямых выборов не будет принят, поэтому меня подстраховывают. Мне мои коллеги будут помогать, депутаты независимые, а их восемь, сказали, что поддерживают законопроект. ЛДПР, справороссы будут поддерживать. И, я полагаю, часть депутатов „Единой России“ тоже», — рассказала Дёмина.

Власти отменили прямые выборы мэра Горно-Алтайска, глав районов и сел осенью 2014 года вслед за другими регионами страны.

В Алтайском крае о возвращении прямых выборов вновь заговорили после отставки главы Барнаула Сергея Дугина.