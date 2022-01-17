На бронированном авто елбасы приезжал в родное село. Новая версия о местонахождении Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывал в родном селе Шамалган под Алма-Атой с 2 по 3 января, сообщает « Московский комсомолец » со ссылкой на земляков политика.

По информации издания, после поездки в село Назарбаев через Киргизию вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы», — уточнили жители села.

Как пояснил собеседник, находящийся на административной должности, вскоре Назарбаева встретили и он последовал в ОАЭ.

Официального подтверждения информации о поездке экс-президента Казахстана накануне массовых протестов в республике сейчас нет.

Версия о поездке Назарбаева жителями сделана, в том числе, на основании замеченных машин сопровождения, уточняет Газета.Ru.

Нурсултан Назарбаев. akorda. kz

Ранее о возможной смерти экс-лидера страны высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — сказал Жириновский.

Жириновский выразил мнение, что народ Казахстана ополчился против бывшего президента, поэтому его и могли ликвидировать.

По словам Жириновского, подобные вещи как «избавление» на Востоке «в порядке вещей».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. ldpr.ru

Депутат мажилиса Казахстана и председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев не стал опровергать или подтверждать слухи о смерти бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева.

«У меня нет информации на этот счет. Смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались. Нашим российским друзьям и друзьям в кавычках, которые, судя по всему, тоже есть, не надо беспокоиться. Все будет хорошо», — сказал он, комментируя слухи о смерти елбасы.

Что произошло

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которых стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года.

Протесты в Казахстане 5 января. @kaspiysk 365

С тех пор Назарбаев ни разу публично не выступал. Хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что разговаривал с экс-коллегой по телефону.

Пресс-секретарь елбасы сообщал, что Назарбаево находится в Нур-Султане.

Между тем в Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана в Астану.