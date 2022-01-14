В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана

В тексте петиции говорится о том, что переименование Астаны в 2019 году было негативно воспринято в обществе, и сами жители в быту используют прежнее название города.

Также активисты потребовали городские органы местного управления дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость» Казахстана, пишет Газета.Ru. Так, к примеру, они попросили переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.

В 2019 году сторонники и противники переименования Астаны устроили массовую драку у мэрии.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана.

Это город-миллионник.