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Политика

В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана

В Республике Казахстан начался сбор подписей за возвращение столице Казахстана прежнего названия — Астана, сообщает Казахское телеграфное агентство.

Нур-Султан (Астана).
Нур-Султан (Астана).
Надежда Будрина

В тексте петиции говорится о том, что переименование Астаны в 2019 году было негативно воспринято в обществе, и сами жители в быту используют прежнее название города.

Также активисты потребовали городские органы местного управления дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость» Казахстана, пишет Газета.Ru. Так, к примеру, они попросили переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.

В 2019 году сторонники и противники переименования Астаны устроили массовую драку у мэрии.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана.

Это город-миллионник.

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