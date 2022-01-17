Дело тонкое: слухи о смерти Назарбаева прокомментировали в парламенте Казахстана

Депутат мажилиса Казахстана и председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев выразил уверенность, что общество справится с проблемой, в которой сегодня оказалась страна, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он не стал опровергать или подтверждать слухи о смерти бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева.

«У меня нет информации на этот счет. Смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались. Нашим российским друзьям и друзьям в кавычках, которые, судя по всему, тоже есть, не надо беспокоиться. Все будет хорошо», — сказал он, комментируя слухи о смерти елбасы.

Ранее о возможной смерти экс-лидера страны высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — сказал Жириновский «Комсомольской правде»

Жириновский выразил мнение, что народ Казахстана ополчился против бывшего президента, поэтому его и могли ликвидировать, пишет News.ru.

По словам Жириновского подобные вещи как «избавление» на Востоке «в порядке вещей».

Между тем в Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана.