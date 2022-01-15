Перестали возглавлять национальные компании два зятя елбасы

«В соответствии с решением Совета Директоров АО „КазТрансОйл“ от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО „КазТрансОйл“, согласно поданного заявления», — говорится в релизе.

Кроме того, Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз»), он был акционером, пишет Газета.Ru.

Шарипбаева СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери Назарбаева депутата мажилиса парламента Дариги Назарбаевой.

Накануне младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои профили в социальных сетях Instagram и Facebook.

Между тем в Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана. В тексте петиции говорится о том, что переименование Астаны в 2019 году было негативно воспринято в обществе, и сами жители в быту используют прежнее название города.