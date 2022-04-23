23 апреля
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Политика

На переговоры с Путиным и Лавровым в Москву прилетит генсек ООН

В Москву на следующей неделе прилетит генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
СС0

По словам Пескова, Гутерриш 26 апреля прилетит для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Генсек ООН «также будет принят президентом России Владимиром Путиным».

В офисе Гутерриша сообщили, что он вылетает в Россию 25 апреля, пишет bfm.ru.

19 апреля генсек ООН направил письма в постпредства России и Украины с просьбой к президентам двух стран принять его в своих столицах. Также Гутерриш призывал стороны к «пасхальному перемирию» начиная с 21 апреля.

Ранее представитель генсека пояснил, что Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права.

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