На переговоры с Путиным и Лавровым в Москву прилетит генсек ООН

По словам Пескова, Гутерриш 26 апреля прилетит для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Генсек ООН «также будет принят президентом России Владимиром Путиным».

В офисе Гутерриша сообщили, что он вылетает в Россию 25 апреля, пишет bfm.ru.

19 апреля генсек ООН направил письма в постпредства России и Украины с просьбой к президентам двух стран принять его в своих столицах. Также Гутерриш призывал стороны к «пасхальному перемирию» начиная с 21 апреля.

Ранее представитель генсека пояснил, что Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права.