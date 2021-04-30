«На Путина молиться должны»: Соловьев во время эфира вспомнил свой «спич»

Телеведущий Владимир Соловьев во время своего шоу обсудил с экспертами, как дальше России взаимодействовать со странами, которые развернули против нее агрессивную деятельность.

Владимир Жириновский заявил, что в последнее время особенно накаляют обстановку страны Восточной Европы. Несмотря на все попытки России договориться мирно, в этих государствах продолжают активную антироссийскую риторику. И предложил задуматься о военном решении сложившейся ситуации.

Политик и писатель Захар Прилепин сказал, что, хоть он и не сторонник военных конфликтов, России, возможно, стоит вести более серьезную деятельность на территории этих государств.

«Один батальон русских людей выносит мозги сразу всей Америке, без всяких ядерных ракет», — отметил он.

На этом месте Соловьев его прервал и сказал, что однажды беседовал с очень высокопоставленным британцем, пишет News.ru.

«Я ему говорю — вы на Путина молиться должны. В советское время с тем количеством людей, которое зашло в Европу и Великобританию из Азии… Нам бы туда отправить тысяч 5−10 прошедших подготовку бойцов, у вас бы такое началось. Скажите спасибо, что мы ничего подобного не делаем и даже в этом направлении не думаем», — пересказал телеведущий беседу с британцем.

Ранее волчий вой Жириновского довел Соловьева до слез.

Жириновский посоветовал Владимиру Путину, Джо Байдену и Си Цзинь Пину завыть по-волчьи, когда «мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется».

«Они втроем должны завыть. Чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне», — пояснил он свое предложение.

Политик сразу же продемонстрировал собственные навыки.