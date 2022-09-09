На самопрезентации кандидат в мэры Красноярска перепутал города

В его программе значился Новосибирск, хотя представляет он Красноярск.

«Перепутать именно эти два города — досадная и в какой-то мере определяющая ошибка. Кандидат пришел не с целью выиграть, а с целью засветиться, внутренних мотивов мы не знаем. Но случился непоправимый казус. А, может, это часть шоу?» — предположил член комиссии, депутат Семен Сендерский.