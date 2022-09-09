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Политика

На самопрезентации кандидат в мэры Красноярска перепутал города

На самопрезентации один из кандидатов в мэры Красноярска перепутал города, представляя программу социально-экономического развития специальной комиссии, которая занимается отбором и утверждением претендентов на пост градоначальника, пишет «Подъем».

Красноярск.
Красноярск.
admkrsk.ru

В его программе значился Новосибирск, хотя представляет он Красноярск.

«Перепутать именно эти два города — досадная и в какой-то мере определяющая ошибка. Кандидат пришел не с целью выиграть, а с целью засветиться, внутренних мотивов мы не знаем. Но случился непоправимый казус. А, может, это часть шоу?» — предположил член комиссии, депутат Семен Сендерский.

Некоторые члены комиссии предположили — в доклад самопрезентации вкралась опечатка.

Между тем в Барнауле начались трехдневные выборы в городскую думу.

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