На сцене Колонного зала Дома союзов Виктор Бут получил партийный билет

Осужденный в США за торговлю оружием гражданин России Виктор Бу стал членом партии ЛДПР.

Он три дня назад вернулся в Москву в рамках обмена заключенными с США.

Партийный билет Буту вручил глава партии Леонид Слуцкий на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, приуроченного к 33-летию ЛДПР, пишет Газета.Ru.

Сам Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на какие-либо выборы.

Ранее депутат Бутина взяла интервью у россиянина Бута, которого в Америке выпустили из заключения.

Виктор Бут находился в американской тюрьме примерно 14 лет.