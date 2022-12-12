На сцене Колонного зала Дома союзов Виктор Бут получил партийный билет

Он три дня назад вернулся в Москву в рамках обмена заключенными с США.
Партийный билет Буту вручил глава партии Леонид Слуцкий на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, приуроченного к 33-летию ЛДПР, пишет Газета.Ru.
Сам Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на какие-либо выборы.
Ранее депутат Бутина взяла интервью у россиянина Бута, которого в Америке выпустили из заключения.
Виктор Бут находился в американской тюрьме примерно 14 лет.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!