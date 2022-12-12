12 декабря
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Политика

На сцене Колонного зала Дома союзов Виктор Бут получил партийный билет

Осужденный в США за торговлю оружием гражданин России Виктор Бу стал членом партии ЛДПР.

Виктор Бут
Виктор Бут
Wikimedia Commons

Он три дня назад вернулся в Москву в рамках обмена заключенными с США.

Партийный билет Буту вручил глава партии Леонид Слуцкий на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, приуроченного к 33-летию ЛДПР, пишет Газета.Ru.

Сам Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на какие-либо выборы.

Ранее депутат Бутина взяла интервью у россиянина Бута, которого в Америке выпустили из заключения.

Виктор Бут находился в американской тюрьме примерно 14 лет.

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