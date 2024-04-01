На учения в Алтайском крае вышло Барнаульское соединение РВСН

Комплексы во время учений совершат марши протяженностью до 100 километров, проведут мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций и т.д..
Ранее Минобороны объяснило, почему военные часто перекрывают дороги на Алтае.
Стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на позиции.
Также тренируют смену полевых позиций, маскировку, охрану и оборону.
Подобные занятия проводятся круглосуточно и позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, а также - слаженность соединений и воинских частей РВСН.
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