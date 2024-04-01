1 апреля
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Политика

На учения в Алтайском крае вышло Барнаульское соединение РВСН

На маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае выведены мобильные комплексы «Ярс» Барнаульского соединения РВСН, сообщает «Интерфакс».

ПГРК «Ярс».
ПГРК «Ярс».
Скриншот видео Минобороны РФ

Комплексы во время учений совершат марши протяженностью до 100 километров, проведут мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций и т.д..

Ранее Минобороны объяснило, почему военные часто перекрывают дороги на Алтае.

Стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на позиции.

Также тренируют смену полевых позиций, маскировку, охрану и оборону.

Подобные занятия проводятся круглосуточно и позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, а также - слаженность соединений и воинских частей РВСН.

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