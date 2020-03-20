На Украине заявили о вероятной гибели страны от «вируса ненависти»

Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.
«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — сказала политик.
Она подчеркнула, что только единый народ может быть сильным.
По последним данным минздрава страны, на Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными.
Актуальные данные о зафиксированных случаях заражения коронавирусной инфекцией, смотрите на карте.