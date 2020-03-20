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Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны от «вируса ненависти»

«Вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина», сообщает РИА «Новости»,

Анна Герман, Украина.
Анна Герман, Украина.
из открытых источников в интернете

Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — сказала политик.

Она подчеркнула, что только единый народ может быть сильным.

По последним данным минздрава страны, на Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными.

Актуальные данные о зафиксированных случаях заражения коронавирусной инфекцией, смотрите на карте.

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