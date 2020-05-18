Начальник тарифного управления Алтайского края уволился по собственному желанию

Как стало известно altapress.ru, начальник управления края по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов уволился со своего поста, обязанности руководителя ведомства с 16 мая временно исполняет его заместитель. В ведомстве подтвердили эту информацию, а чуть позже ее опубликовал уже и официальный сайт правительства региона.