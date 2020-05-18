Начальник тарифного управления Алтайского края уволился по собственному желанию

Александр Катнов был назначен начальником тарифного управления региона 18 февраля 2019 года распоряжением губернатора Алтайского края. На своем посту он сменил Сергея Родта.
Как сообщили в правительстве региона, он освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной гражданской службы Алтайского края по собственной инициативе.
Обязанность руководителя управления с 16 мая временно исполняет его заместитель Олег Колосков, являющийся также начальником отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий.
Напомним, год назад из правительства края уволился заместитель губернатора и глава регионального минэка Павел Дитятев — он вскоре занял должность замруководителя департамента финансов Москвы. Должности министра экономического развития края до сих пор вакантна, есть только врио — Анатолий Нагорнов.