Надежду Савченко выпустили на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которая находилась в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, сообщает ТАСС.

Броварский суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. 16 апреля истекал срок их содержания под стражей, и за день до этого суд принял решение не продлевать меру пресечения.

«Я показала, как за свободу нужно бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я Герой Украины», — заявила Савченко изданию «Новое Время».

Надежда Савченко получила известность после того, как при неясных обстоятельствах оказалась в российском СИЗО. Суд признал ее виновной в убийстве российских журналистов — ей предстояло отбывать наказание в течение 22 лет. В 2016 году ее помиловал президент РФ. 22 марта 2018 года ее задержали в здании Верховной Рады. Савченко обвиняют в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей и теракта, содействии террористической деятельности и незаконном обращении с оружием.