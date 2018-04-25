Адвоката, который защищал Савченко и Pussy Riot, лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Москвы во вторник принял решение о лишении Марка Фейгина статуса адвоката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сталина Гуревич.
По словам Гуревич, основанием для этого послужили представление Минюста РФ и ее заявление в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес ее доверителя, блогера Анатолия Шария.
Фейгин рассказал, что его лишили статуса адвоката "за три твита в сети".
Гуревич отметила, что ранее совет палаты установил, что Фейгин нарушил нормы Кодекса профессиональной этики адвоката, "когда он с использованием нецензурной лексики публично оскорблял адвоката Илью Новикова и ряд других лиц". Тогда он извинился перед Новиковым, в совете ему вынесли предупреждение. Однако позже он продолжил вести себя неподобающим для адвоката образом.
Кто такой Марк Фейгин и чем он известен
Марк Фейгин — адвокат, который ранее представлял в судах интересы участниц скандальной группы Pussy Riot и бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко, а также казахского политика и предпринимателя Мухтара Аблязова, бывшего главы Меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Мустафы Джемилева.
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